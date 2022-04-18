До бойових дій на території України російські окупанти залучили 87 БТГ
18 квітня 2022 , 07:16Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Росія залучила 87 батальйонних тактичних груп для виконання бойових завдань на території України. Очікується, що окупанти продовжать ведення бойових дій для виходу на адміністративні кордони Херсонщини.
Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.
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"Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника", – повідомили у Генштабі.
Варто зауважити, що російські військові завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Ворог також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
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