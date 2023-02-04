У Бєлгородській області "білі ночі": потужно спалахнула нафтобаза

У російському місті Борисовка, що у Бєлгородській області, ніч проти 4 лютого виявилася неспокійною. Все через те, що туди завітало Бавовнятко, яке любить бавитися на складах та нафтобазах окупантів.

Як пишуть російські ЗМІ, там вночі спалахнула нафтобаза, вогонь перекинувся на цистерни.

Важливо КамАЗ із російськими військовими перекинувся під Бєлгородом: є важко травмовані

Пожежники та надзвичайники вже виїхали на місце події. У телеграмі пишуть, що полум'я сягає 50 метрів заввишки та видно його за багато кілометрів.

Місцеві телеграм-канали Бєлгорода повідомляють про вибух на заводі БЗММК у Борисівському районі.

Інформують про приліт у нафтобазу.

У мережі стверджують, що сам завод, на територію якого влучили снаряди, виробляв металоконструкції для будівництва мосту через Керченську протоку.

Потужна пожежа поблизу Бєлгорода: дивіться відео

Тим часом росіяни у коментарях обурюються. Мовляв, де їхнє "потужне" ППО. Що ж, відповідь очевидна – російське ППО захищає бункерного диктатора та Кремль. А днями ЗРК "Панцир-С1" з'явився уже у Новгородській області поблизу резиденції Путіна у селі Ящерово Валдайського району.

Істерія Кремля зі встановлення ППО: головне

Кремль продовжує істерію з встановленням ППО. У Москві встановили вже щонайменше 3 системи ППО на дахах адміністративних будівель, а саме:

міноборони на Фрунзенській набережній;

адміністративна будівля в Тетеринському провулку;

ГУ МВС на Петрівці, 38.

Усі вони перекривають центр прийняття рішень окупантів, а саме Кремль. Також у зоні їхньої дії значна частина столиці країни-терористки. Західні ЗМІ вважають, що у Росії можуть бути нажахані роботою безпілотників, через діяльність яких "бавовна" завітала до Саратова та Рязані.