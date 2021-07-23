До червоної зони точно повернемось, – У МОЗ очікують нову хвилю коронавірусу вже восени

Наразі 2 дози щеплення отримали менш як 4% українців. До початку третьої хвилі, яка може бути восени, очевидно, не встигнуть вакцинувати більшість.

Відтак нового карантину не уникнути. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Наразі захворюваність низька

Поки що в Україні фіксують всього кілька сотень випадків коронавірусу на добу. Проте у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що розслаблятись не варто.

Кузін нагадав, що у нас реєструють також випадки штаму Дельта. Він викликає великі та швидкі спалахи на території держав. Лікар-реаніматолог Борис Бриль припускає, що Україну цей спалах не обійде.

Восени кількість хворих зросте

Восени прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу, оскільки в Україні недостатня кількість перехворілих і вакцинованих.

За словами Кузіна, уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі. Ймовірно, вона поверне нас до найсуворішого карантину.

До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу,

– сказав чиновник.

Він додав, що потужність третьої хвилі в Україні залежатиме лише від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати.

Вакцина вже доступна кожному українцю

Кузін наголосив, що в Україні стартував 5 етап вакцинальної кампанії. Тому щеплення може зробити кожен охочий.

"Було ухвалене рішення про відкриття усіх трьох тисяч пунктів щеплень. Вакцина буде доступна для кожного громадянина, тому що вона буде перебувати у найближчій амбулаторії чи поліклініці", – сказав Кузін.

До кінця літа планують зробити 10 мільйонів щеплень.

Чи будуть вакцинувати в аптеках

Кузін розповів, що МОЗ розглядало опцію вакцинації в аптеках. Проте це може бути тільки після вичерпання ресурсу наявної інфраструктури, тобто центрів масової вакцинації.