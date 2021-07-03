Витягнули з річки 20 мішків сміття: в Херсоні до Дня Дніпра провели акцію "Пошук не скарбів"

Міжнародний День Дніпра відзначають 3 липня, у першу суботу липня. Утім екологи та активісти б'ють на сполох – з нинішнім станом головної річки країни всім нам не до святкування.

"Пошук не скарбів" – таку акцію до Дня Дніпра влаштували науковці, освітяни та рятувальники у Херсоні. На міській набережній у річку пірнули 7 водолазів із Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної морської академії.

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За словами керівниці Центру екологічної інформації обласної бібліотеки Юлії Тищенко, це такий день, коли потрібно привернути увагу до проблем Дніпра та знайти рішення, як їх розв'язати.

Результат занурення приголомшує – у найгіршому значенні. Вже за лічені хвилини водолази передали перші мішки з не скарбами. В основному, це бите скло та цілі пляшки.

У річці знайшли справжні раритети

Із дна Дніпра дістали і справжні раритети. "Пляшці – понад 30 років, тому що вона радянська. Саме в таких пляшках було молоко. Вона обросла вже мушлями, якість тут істоти. Стала їм будинком", – розповіла Тищенко.

Водолази шоковані, адже Дніпро дуже засмічений, надто – біля берега. "Багато порожніх пляшок з-під алкоголю, багато поліетиленових пакетів. На глибині – будівельне сміття", – відзначив начальник водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС Херсонщини Владислав Білоніжко.

У Херсоні відбувається акція "Пошук не скарбів": дивіться сюжет 24 каналу

Витягли 20 мішків сміття

За декілька годин акції із Дніпра витягли 20 наповнених мішків і 3 автомобільні покришки – не менше пів тонни непотребу. Але це тільки те, що видно візуально. Прихований бруд, за словами екологів, набагато страшніший.

Екозахисник та науковець Сергій Осипенко відзначив, що забруднення відбувається зверху. Наприклад, поганий вплив мають:

порошок для прання. Вода наносить піну від нього на берег і вона стоїть там кілька днів, адже не розчиняється;

хімічні добрива, які відкрито розвантажують на Дніпрі, а вітер їх розносить.

А ще Дніпру великої шкоди наносить приватна забудова. У Херсоні практично вже не залишилося доступу до річки. Не дивно, що Дніпро цвіте. Через це у річці вимирає риба.

"Населення стає більше, всі хочуть жити ближче до річки. Але ми ризикуємо тим, що наша річка незабаром буде такою зеленою і такою, що біля неї неможливо буде жити", – відзначила працівниця Національного природного парку "Нижньодніпровський" Тетяна Крючкова.

Стан річки – катастрофічний

Генеральні прибирання на Дніпрі небайдужі проводять час від часу. Але якщо українці не змінять ставлення до природи, такі заходи залишатимуться малоефективними.

До теми Екологи назвали стан Дніпра катастрофічним: там знайшли 161 забруднювач

Наразі стан річки оцінюють як катастрофічний. За даними аудиту Рахункової палати, у Дніпрі виявили 161 забруднювач. Зокрема гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Перевищений вміст і отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовують в парфумерії.