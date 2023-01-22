Переселенці з Маріуполя у Львові заспівали сучасну колядку: Садовий поділився зворушливим відео

У неділю, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. З цієї нагоди переселенці з Маріуполя завітали до міської ради Львова, аби заколядувати.

Серед колядників були жінки, чоловіки та навіть малеча, яка завзято грала на бубні. Маріупольці заспівали сучасну колядку про Краматорськ, Лисичанськ, Бахмут та Донецьк.

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Культурну стіну зруйновано

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що ще 10 років тому таке важко було уявити. Україну постійно намагались поділити, бо українці нібито занадто різні.

А воно, бачите, як склалось. Порозумілись. Знайшли собі спільні цілі та мрії. Остання культурна стіна, яка проходила у наших головах, була повалена назавжди,

– зазначає Садовий.

Він також наголосив, що сучасна історія пишеться кров'ю і потом молодих українських Героїв. Попри все, це спільна історія усіх українців, яку ніхто не зможе змінити.

Зворушлива колядка від маріупольців: дивіться відео

Президент привітав українців з Днем Соборності

Глава держави наголосив, якщо не припиняти боротьбу, то єдину і незалежну державу буде відновлено. Натомість, якщо не досягти справжньої єдності, то незалежність буде втрачено.

24 лютого стало новим Днем Соборності для українців. Зеленський зазначив, що у цей день об'єднались не лише два береги – об'єднався весь народ.

Бійці зі всієї України мужньо захищають кожен куточок рідної землі. Кожен свідомий громадянин, хоч де він народився, зараз захищає свій Донбас, свою Галичину, свою Слобожанщину та свій Крим. Глава держави запевнив, що ми разом захищаємо Україну і разом переможемо ворога.

"Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", – резюмував президент.