До Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО

До порту у Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО. Вони належать США, Німеччини та Франції.

До місцевого порту кораблі зайшли після участі у навчаннях в акваторії Балтійського моря. Антті Кайкконен міністр оборони країни – наголосив, що візит суден погодили ще до того, як у Фінляндії ухвалили рішення подати заявку на вступ до Альянсу.

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Водночас перебування військових кораблів країн НАТО у водах Фінляндії – потужний сигнал.

Окрім того, у Міноборони Фінляндії заявили, що до кінця 2022 року збільшать кількість військових навчань. Загалом їх проведуть 20. Таке рішення ухвалили на тлі "вікна невизначеності". Мовиться про розгляд заявки Фінляндії на членство в Альянсі.

У процесі розгляду нашої заявки ми будемо посилювати співпрацю з партнерами. Це зображається в тому числі у тому, що ми будемо більше тренуватися з найближчими партнерами, і у наступні місяці буде ближче візитів,

– заявив Кайкконен.

Він назвав це явним сигналом підтримки для Фінляндії. Окрім того, це сприяє зміцненню обороноздатності країни.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Раніше ці країни дотримувались нейтрального статусу. Водночас після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переглянули свої безпекові пріоритети.

Магдалена Андерссон – прем'єр-міністерка Швеції – заявила, що країна виходить з однієї епохи й переходить в іншу.

Експерти прогнозують, що вже влітку 2022 Швеція та Фінляндія можуть стати членами НАТО навіть без так званого ПДЧ (плану дій щодо членства в НАТО).

Станом на травень 2022 просування країн до Альянсу активно блокує Туреччина. Вона називає Швецію і Фінляндію "терористичними гніздами". Окрім того, проти вступу країн до НАТО виступив Зоран Міланович – президент Хорватії. Водночас Андрей Пленкович – прем'єр-міністр країни – не поділяє цю думку.

Ймовірне долучення Фінляндії та Швеції до НАТО стане великою поразкою Росії. Фактично вона втратить контроль над Балтійським морем.

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