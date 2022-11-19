До Херсона прибув перший потяг із 24 лютого: щемливе відео

Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Херсоном. 19 листопада до звільненого Херсона прибув перший від початку війни потяг.

Потяг вирушив 18 листопада о 22:14 з київського вокзалу. Зранку наступного дня він прибув до Херсона.

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Потяг перемоги

На кадрах видно, що зустріти перший потяг від 24 лютого прийшло чимало охочі. Місцеві взяли з собою синьо-жовті стяги.

До Херсона приїхала віцепрем'єр міністерка Ірина Верещук. Також в одному з вагонів прибув вантаж Укрпошти.

У Херсон прибув перший потяг від початку війни: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

Перший поїзд прибув до звільненого від загарбників Херсона: фото Укрзалізниці

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко раніше зазначав, що у вагонах потяга 200 пасажирів, які придбали квитки "до перемоги". Це спільний проєкт "Укрзалізниці" та UNITED24.

До Херсона прибув потяг з Києва: дивіться відео

Як Херсон оговтується після окупації

Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили Україні зайшли в Херсон та встановили над містом синьо-жовтий прапор. Загарбники втекли на лівий берег Дніпра.

14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. За присутності президента України ЗСУ офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей можна подивитись за посиланням.

Місто поступово оговтується від російської окупації. У Хесроні запрацювали перші Пункти Незламності. Це спеціально облаштовані намети. Там можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефон та скористатися Інтернетом.

Від сьогодні у Херсоні почнуть працювати гуманітарні центри. Там можна безплатно отримати продукти, засоби гігієни та інше.

Російські загарбники тероризували мирне населення Херсона. Зокрема, стало відомо про нові випадки катувань. Повідомляють, що жителі Херсонщини піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

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