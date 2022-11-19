До Херсона прибув перший потяг із 24 лютого: щемливе відео
Джерело:Херсонська міська рада
Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Херсоном. 19 листопада до звільненого Херсона прибув перший від початку війни потяг.
Потяг вирушив 18 листопада о 22:14 з київського вокзалу. Зранку наступного дня він прибув до Херсона.
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Потяг перемоги
На кадрах видно, що зустріти перший потяг від 24 лютого прийшло чимало охочі. Місцеві взяли з собою синьо-жовті стяги.
До Херсона приїхала віцепрем'єр міністерка Ірина Верещук. Також в одному з вагонів прибув вантаж Укрпошти.
У Херсон прибув перший потяг від початку війни: дивіться відео
Раніше повідомлялося, що поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.
Перший поїзд прибув до звільненого від загарбників Херсона: фото Укрзалізниці
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко раніше зазначав, що у вагонах потяга 200 пасажирів, які придбали квитки "до перемоги". Це спільний проєкт "Укрзалізниці" та UNITED24.
До Херсона прибув потяг з Києва: дивіться відео
Як Херсон оговтується після окупації
- Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили Україні зайшли в Херсон та встановили над містом синьо-жовтий прапор. Загарбники втекли на лівий берег Дніпра.
- 14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. За присутності президента України ЗСУ офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей можна подивитись за посиланням.
- Місто поступово оговтується від російської окупації. У Хесроні запрацювали перші Пункти Незламності. Це спеціально облаштовані намети. Там можна зігрітися, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефон та скористатися Інтернетом.
- Від сьогодні у Херсоні почнуть працювати гуманітарні центри. Там можна безплатно отримати продукти, засоби гігієни та інше.
- Російські загарбники тероризували мирне населення Херсона. Зокрема, стало відомо про нові випадки катувань. Повідомляють, що жителі Херсонщини піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.
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