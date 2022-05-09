До ходи долучилось нуль людей, – у мерії Маріуполя показали пусті вулиці під час "параду"

Російська окупаційна влада вирішила провести в зруйнованому Маріуполі так званий "парад перемоги". Та до їхньої ходи ніхто з місцевих мешканців не долучився.

На ходу прийшли тільки окупанти та колаборанти

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував світлини з "параду перемоги", який Росія вирішила провести в блокадному місті.

Варте уваги Цинізму нема меж: окупанти заявили, що зроблять з Маріуполя "місто-курорт"

На ходу прийшли тільки російські окупанти та колаборанти. Самі ж маріупольці, які залишилися у місті, висловили протест. За попередніми даними, у місті перебуває близько 100 тисяч людей.

Як свідчать кадри, які опублікував Андрющенко, маріупольці виступають проти подібних заходів та російської окупації. Під час ходи окупантів вулиці Маріуполя, які росіяни прибрали після своїх злочинів, були порожні.

Ще декілька ракурсів, які прекрасно демонструють, що окрім самих окупантів та колаборантів, до ходи маріупольців долучилось приблизно нуль. Так завжди стається, коли ти несеш "освобождение от фашизма" разом з авіабомбами. Та звільняєш одразу від демократії, звичного укладу, майна, заробітку й житла…,

– написав заступник Вадима Бойченка.

Окупантам не вдалося провести "парад перемоги"

Маріуполь вдруге за 8 років виявився не по зубах російським окупантам. Через фіаско у 2014 році російські військові вщент зруйнували місто у 2022-у, але не захопили.

Українські захисники Маріуполя досі героїчно тримають оборону. Вони перебувають на заводі "Азовсталь" і постійно завдають ворогу втрат. За попередніми даними, ЗСУ ліквідували 2,5 тисячі російських військових.

Попри катастрофічну ситуацію в Маріуполі російське керівництво хотіло провести так званий "парад перемоги". Однак місцеві мешканці не підтримали окупантів, які понад 2 місяці стирають Маріуполь з лиця землі.

На "парад" вийшли тільки люди, яких примусово зігнали, та колаборанти. Хоча росіянам не вдалося провести "парад", вони поклали квіти до пам'ятника. Також вони вирішили пронести місто 300-метрову георгіївську стрічку, яка заборонена в Україні з 2017 року. Віднедавна стрічку заборонили і в Молдові.

Варте уваги – "Калина" про захист Маріуполя, 2 етап евакуації й зрадників: дивіться відео