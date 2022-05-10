До Канади прибув перший літак з українськими біженцями

Літак з українцями приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Джонс, що у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. На його борту було 166 біженців.

Прем'єр-міністр провінції Ендрю Ф'юрі зустрічав українців і заявив, що понеділок 9 травня став днем гордості для місцевих мешканців. Він зазначив, що серед біженців є 55 дітей.

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"Це має бути безпечним притулком. Це люди, які втратили свої домівки – багато їхніх будинків, як ми бачили по телевізору, зруйнували ракети. Ми хочемо забезпечити їм дім", – сказав Ф'юрі.

За його словами, наразі невідомо, скільки біженців може прийняти провінція Ньюфаундленд і Лабрадор. Проте очікують ще на приблизно 600 – 700 людей.



Літак з українцями / Фото з твітеру Ендрю Ф'юрі

Прилетіли з Польщі

Люди прилетіли з польського міста Катовіце. Їх зустрічали в аеропорту місцеві жителі. Частина українців вже має запрошення на роботу у Канаді. Їм надали його у Польщі, бо провінційний уряд Ньюфаундленда і Лабрадора створив у Варшаві спеціальний офіс, щоб допомагати із документами, працевлаштуванням і житлом.

"Ми зобов'язані переконатися, що вони почують себе привітно на Ньюфаундленді. Ми робимо все, що в наших силах. Це на наших плечах, щоб переконатися, що вони почуватимуться бажаними, і, сподіваюся, ми зможемо заохотити їх залишитися", – сказав Уейн Холлоуей, який прийшов зустрічати українців і приніс синьо-жовтий прапор.

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У перший день отримав роботу

Зокрема, радів Стен. Він одним з перших вийшов з літака і сказав, що вдячний, бо опинився в Канаді.

Я багато років мріяв поїхати до Канади, і в перший же день отримав роботу. Це просто ідеально, місцева влада мені дуже допомогла. Це просто чудово,

– зазначив Стен.

Він додав, що йому тривожно за сім'ю, яка залишилася вдома. Особливо за тата, який на війні захищає Україну.



Стен / Фото CBC

Перший рейс від уряду

За словами міністра імміграції Джеррі Бірна, рейс став першим офіційним, який організував уряд. Раніше до Канади прибули після повномасштабного вторгнення Росії самостійно тисячі українців.

Прикордонна служба повідомила, що мовиться про понад 19 тисяч українців. Також зазначили, що погодили понад 90 тисяч заяв на тимчасову візу з середини березня.

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