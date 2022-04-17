До Кирилівки заїхала колона російської техніки: окупанти викрали селищного голову Івана Малєєва

Сьогодні, 17 квітня колона військової техніки російської армії заїхала на територію курортного селища Кирилівка Запорізької області. Також відомо, що селищного голову Івана Малєєва окупанти викрали.

Російська техніка оточила селище

За інформацією місцевих журналістів, російські військові зайшли до села та проводять обшуки по домівках місцевих мешканців.

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Недільний ранок у селищі розпочався з вибухів. Близько восьмої ранку в Кирилівці прогриміли потужні вибухи. Техніка окупантів оточила селище,

– йдеться в повідомлення.

Голову селищної ради викрали

Згодом Кирилівська селищна рада підтвердила про затримання селищного голови окупантами.

Приблизно о 13.00 військові Російської Федерації з приміщення Кирилівської селищної ради вивели голову ради Малєєва Івана Володимировича. Його посадили в машину та вивезли в невідомому напрямку. Як було сказано – в комендатуру Мелітополя,

– йдеться в повідомленні.

Раніше Іван Малєєв повідомляв, що час від часу до селища приїздять російські військові та "спілкуються" з органами місцевого самоврядування.

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