На кінофестиваль "Молодість" до Києва прилетіла американська акторка Іванна Сахно. Вона вже встигла прогулялась вуличками столичного Подолу та скуштувати українські вареники.

Народилась дівчина у Києві та вже 7 років живе в США. "Я живу в Нью-Йорку. Там є прекрасний український район, де є українські ресторани, такий як "Веселка". Там я часто їм борщ та вареники", – розповіла Сахно.

До Києва акторка привезла трилер українського та голлівудського режисера Станіслава Капралова – Let is snow. За сюжетом за сноубордисткою женеться чорний снігохід з невидимим наїзником. Здається, він отримує насолоду від страху дівчини.

Ми знімали високо в горах. Були моменти, коли в нашої асистентки по роботі з акторами була кровотеча. Вона непритомніла. Я також в кадрі втрачала свідомість. Бо це високо в горах і треба йти через сніг, а це важко,

– пояснила акторка.

Американську акторку Іванну Сахно запросили до складу журі міжнародного конкурсу фестивалю "Молодість". Його PR-директор Гліб Родченко зазначив: "Співпали всі карти: вона і молода, і українка, вона з кіно. Найуспішніша українська актриса з нової генерації у США".

Він також наголосив: організатори фестивалю раді, що вона таки доїхала в Україну навіть в умовах пандемії. Зазначимо, що трилер Let is snow показали в рамках фестивалю "Молодість" в програмі "Спеціальні події". У фільмі акторка зіграла головну роль.