До Києва приїхали глави МЗС одразу 7 країн

До Києва прибули з візитом міністри закордонних справ одразу семи країн – Балтії та Північної Європи. Вони зробили спільне фото на тлі потяга "Укрзалізниці".

Міністри закордонних справ Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Читайте також У Києві зустріли главу МЗС Бельгії, яка незаконно була у Криму

Глави МЗС країн Північної Балтії прибули до Києва

Фото на фоні потяга "Укрзалізниці" опублікували міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс.

Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе,

– написав Едгарс Рінкевичс.

Деталі візиту

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про деталі візиту. Він зазначив, що основними темами зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора.

"У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в'їзду в ЄС громадян держави-терориста", – Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам Росією нашої критичної інфраструктури.

Подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням. Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії,

– додав прем'єр-міністр України.

До України приїздила глава МЗС Бельгії

Президент Володимир Зеленський 26 листопада зустрівся з очільницею МЗС Бельгії Аджою Лябіб у Києві. Раніше візит не погоджували через незаконну поїздку бельгійської чиновниці до окупованого Криму.

Міністерка приїхала в Україну разом з прем'єром Александром де Кроо. У межах візиту вона побувала на у Бучі та Бородянці на Київщині й побачила наслідки російської окупації.

Зазначимо, що 26 листопада до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору. Голова польського уряду також ознайомився з виставкою розбитої ЗСУ ворожої техніки.

Також до України прибула прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

Зверніть увагу – візит прем'єра Бельгії: дивіться відео