До Києва приїхав сенатор США Ліндсі Грем
18 березня 2024, 12:45Читать новость на русском
Джерело:Посольство США
Сьогодні, 18 березня, з офіційним візитом до Києва прибув американський сенатор Ліндсі Грем. Він є одним із найбільших прихильників України та часто виступає у Конгресі США із заявами про підтримку України.
У понеділок, 18 березня, до Києва прибув Ліндсі Грем, старший сенатор США від штату Південна Кароліна, із офіційним візитом. Він відомий своєю активною підтримкою України і вже не вперше відвідує країну від початку повномасштабної війни.
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