До Києва завітала делегація американських сенаторів: Зеленський уже провів із ними зустріч

До Києва 6 січня завітала делегація зі США. Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами.

Глава держави розповів про свою зустріч з головою Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Джеком Рідом та членом цього Комітету сенатором Ангусом Кінгом. Під час неї обговорили поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації.

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Зеленський зустрівся з американськими сенаторами

Президент розповів, що російська пропозиція "припинення вогню" – це маніпуляція, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.

Дякую американському народу, Президенту США та Конгресу за підтримку України! Цінуємо допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. І це наближає нашу перемогу,

– наголосив Зеленський.

Дивіться відео зустрічі президента та сенаторів

За інформацією Офісу Президента, глава держави особливо відзначив результати свого грудневого візиту до Вашингтона, під час якого була продемонстрована потужна двопалатна й двопартійна підтримка України в Конгресі.

"Дуже дякую за запрошення відвідати США та за результати цього візиту. Я бачив ставлення американців, які справді вболівають за нас. Люди стояли на вулицях і висловлювали підтримку Україні, яка у кривавій війні захищає свою свободу", – наголосив президент.

Також Зеленський високо оцінив схвалення Конгресом наприкінці минулого року пакету допомоги Україні обсягом 45 мільярдів доларів.

"Важливо, що ви надаєте нам не лише фінансову підтримку, а й також допомагаєте Україні подолати інші серйозні виклики, такі як відновлення нашої енергетичної системи", – зазначив глава держави.

Окрім цього, він предметно поінформував сенаторів про ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці, а також наголосив на необхідності подальшого нарощування оборонної допомоги.

З огляду на ракетний терор Росії проти українських міст і енергетичної інфраструктури, президент окремо зупинився на важливості посилення української протиракетної оборони. Зеленський високо оцінив:

анонсовану Білим домом передачу нашій державі БМП Bradley,

досягнуті домовленості з Німеччиною про постачання ще однієї батареї системи ППО Patriot.

Окремо глава держави наголосив на важливості політичної підтримки України в питанні реалізації формули миру та висловив сподівання на лідерство США в цьому процесі.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також зустрівся із сенаторами. Він провів брифінг з питань ситуації довкола протистояння повномасштабному вторгненню Росії та розвитку спроможностей сил оборони України.

Дивіться фото із зустрічі Зеленського та сенаторів / Фото Офісу Президента