До Київщини долетіли "Шахеди": в області працює ППО, не покидайте укриттів

Російські військові у ніч проти 26 червня атакували Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" долетіли до Київської області. В регіоні працює ППО, тому мешканців закликають перебувати в укриттях надалі.

На жаль, неспокійною для українців є ця ніч. Ворог після збройного заколоту Пригожина активізувався та відновив атаки по нашій державі, зокрема дронами-камікадзе.

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На Київщині працює ППО

О 01:12 ЗМІ повідомили, що на Київщині лунають вибухи. За кілька хвилин до того Повітряні сили попередили мешканців регіону про можливу атаку дронами-камікадзе "Шахед".

У той самий час з'явився допис від моніторингового каналу Monitor. У ньому зазначили, що БпЛА рухаються у напрямку Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.

А вже о 01:17 Monitor написав, що "Шахеди" окупанти також випустили з південного напрямку. Під загрозою удару – Херсонська та Миколаївська області.

Зверніть увагу, що о 01:49 надійшло повідомлення, що у Київській області знову лунають вибухи.

Зауважимо, що вибухи цієї ночі чули також в інших регіонах нашої країни. Мовиться про Черкащину та Полтавщину.

Де також працювала ППО вночі

Так, о 00:25 Повітряні сили попередили мешканців Черкаської та Полтавської областей. У роді військ попрохали людей залишатися в укриттях.

Зауважимо, що за мить до того Monitor написав, що працює ППО по областях. Також моніторинговий канал зазначив, що "мінусуються" дрони-камікадзе росіян.

О 00:31 від ЗМІ надійшло повідомлення. У ньому йшлося про вибухи у Черкаській області. За хвилю до цього до мешканців Черкащини звернувся глава ОВА Ігор Табурець. За його словами, у регіоні зберігалася "підвищена небезпека".

За хвилю до цього до мешканців Черкащини звернувся глава ОВА Ігор Табурець. За його словами, у регіоні зберігалася "підвищена небезпека". А вже о 00:44 ЗМІ написали, що вибухи чули також і на Полтавщині.

Не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги. Пам'ятайте, що попри успішну роботу ППО, уламки падають на землю. І вони завдають часом не менше шкоди, ніж ракети росіян. Тож, щоб вберегти життя собі та рідним, переходьте до сховищ і перебувайте там доти, поки не буде відбою.