До тимчасово окупованого Луганська привезли 55 важкопоранених кадировців з підрозділу "Ахмат". Більшість з них – майбутні "двохсоті".

Кадирівців навіть намагаються врятувати, що невластиво для окупантів. Однак, за даними джерел 24 каналу у розвідці, шанси вижити мають далеко не всі.

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Попри усі зусилля загарбників, кадирівці помирають у муках. Серпнева спека, яку упродовж останніх днів фіксують на Луганщині, лише додає загарбникам страждань. Пораненим кадирівцям вже не до тіктока, вони гниють живцем.

Також до Луганська привезли 38 поранених росіян, бойовиків та незаконно мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Більшість із них у такому стані, що окупанти не можуть навіть встановити, хто до якого роду військ належав.

Усі медикаменти, яких в окупантів й так фактично нема, витрачають на кадирівців. Тим часом обгорілі та закривавлені російські військові і бойовики залишені напризволяще. За даними розвідки, з 38 поранених виживуть одиниці. Однак їм доведеться все своє життя страждати від наслідків поранень.

Новий загін кадирова залишився у чечні

рамзан кадиров вихвалявся як тільки міг, що зібрав "елітний" загін бойовиків, який можна відправити в Україну. Однак згодом з'ясувалося, що "елітні" війська залишаться у чечні. Тепер батальйон "запад-ахмат" зніматиме тіктоки на території росії. Туди їх відправили, щоб "виконувати обов'язок перед батьківщиною".

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