У Нью-Делі відбулися зустрічі президентів країн "Великої двадцятки". На одну з таких не пустили російських журналістів, коли дізналися, що вони представляють країну-агресорку.

Йдеться про пресконференцію президентів Франції та Туреччини. Саме туди росіянам не вдалося "вломитися".

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"Прикра" історія з росЗМІ

Представникам окупантів знову нагадали про те, що вони небажані гості на будь-яких заходах цивілізованого світу. Цю "місію" на себе взяв охоронець, який відповідав за пропуск журналістів на пресконференцію до Макрона.

Інцидент, про який розповіли росЗМІ, трапився в кімнаті очікування. Там журналісти готувалися до виходу Макрона та Ердогана. І ось, коли російська журналістка на ім'я Катерина спробувала просочитися на зустріч президентів, її зупинив охоронець.

Він поцікавився у дівчини, яку країну вона представляє. Коли він дізнався, що та – з Росії, то відмовився її пропустити.

Далі Катерина почала запитувати, чому лише російських журналістів не допустили на пресконференцію. Охоронець коротко відрізав, що не знає. Тоді жінка здивовано повторила одне й те саме питання кілька разів, однак їй ніхто більше не відповідав.

Як зазначають у росЗМІ, ще одна співробітниця пресслужби Макрона начебто влетіла у розмову і намагалася розбити телефон, на який журналістка знімала інцидент.

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