До Маріуполя виїхали перші автобуси, щоб евакуювати людей

Для евакуації мирного населення у Маріуполі уже вирушили перші автобуси. Це стало можливим завдяки встановленню режиму тиші 6 березня.

На телеграм-каналі заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка з'явилося відео з колоною автобусів, які вирушають, щоб забрати мирних мешканців з Маріуполя.

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Перші автобуси вирушили, щоб евакуювати населення Маріуполя

Це стало можливим завдяки встановленню режиму тиші 6 березня з 10:00 по 21:00.

На відео видно, як колона з понад десяти автобусів вирушила до Маріуполя, щоб вивезти з-під обстрілів мирне населення міста.

Дивіться на відео, як до Маріуполя їде колона автобусів для евакуації:

Відомо, що гуманітарний "зелений коридор" проходитиме таким маршрутом:

Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об'їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Мирне населення евакуйовуватимуть з трьох місць муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).

Тих, хто на власному транспорті вибиратиметься з міста, закликають сприяти евакуації – брати з собою людей, а також максимально заповнювати транспортні засоби.

Зверніть увагу! Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено. Додаткові сповіщення мешканців Маріуполя здійснюватимуть поліцейські.

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