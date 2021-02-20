Бояться навіть мертвого: до меморіалу Нємцова у Москві заборонили приносити квіти

У Москві поліція заборонила покладати квіти до меморіалу опозиціонера Бориса Нємцова на Великому Москворіцькому мосту. Там постійно патрулюють поліцейські.

Григорій Сімаков – волонтер проєкту "Нємцов міст" розповів, що й самого меморіалу наразі фактично немає.

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Постійно походжають патрулі з двох поліцейських. Проходити і зупинятися можна, а квіти класти не дають. Відразу лякають затриманням. Просто без будь-яких підстав, посилаються на якийсь наказ,

– заявив Сімаков.

Коли у правоохоронців просять показати цей наказ, вони заявляють, що – всього-на-всього виконавці.

Напад на меморіал Нємцова

У ніч з 19 на 20 лютого 2021 року невідомі напали і фактично повністю знищили меморіал.

Наразі місце вбивства Нємцова обгородили металевим парканом.

Вбивство Нємцова: що відомо