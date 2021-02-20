Бояться навіть мертвого: до меморіалу Нємцова у Москві заборонили приносити квіти

У Москві поліція заборонила покладати квіти до меморіалу опозиціонера Бориса Нємцова на Великому Москворіцькому мосту. Там постійно патрулюють поліцейські.
Джерело:МБХ
Григорій Сімаков – волонтер проєкту "Нємцов міст" розповів, що й самого меморіалу наразі фактично немає.
Актуально Путін заявив, що знайшов замовників убивства Нємцова – свого головного ворога
Постійно походжають патрулі з двох поліцейських. Проходити і зупинятися можна, а квіти класти не дають. Відразу лякають затриманням. Просто без будь-яких підстав, посилаються на якийсь наказ,
– заявив Сімаков.
Коли у правоохоронців просять показати цей наказ, вони заявляють, що – всього-на-всього виконавці.
Напад на меморіал Нємцова
- У ніч з 19 на 20 лютого 2021 року невідомі напали і фактично повністю знищили меморіал.
- Наразі місце вбивства Нємцова обгородили металевим парканом.
Вбивство Нємцова: що відомо
- Борис Нємцов – російський опозиційний політик. За життя та після смерті його називали одним із головних особистих ворогів президента Росії Володимира Путіна.
- Нємцова вбили 28 лютого 2015 року. Того вечора він прогулювався по Великому Москворіцькому мосту разом зі своєю коханою – українкою Анною Дурицькою.
- За декілька днів до смерті в інтерв'ю Нємцов заявив, що побоюється: Путін може його вбити. Опозиціонер наголосив: "вважаю, що саме він (Путін, – 24 канал) розв'язав війну в Україні.
- Напередодні загибелі Нємцов напророкував Путіну долю Адольфа Гітлера.