До Миколаєва повертається багато людей, – Кім

Попри збільшення обстрілів у Миколаївській області мешканці Миколаєва повертаються у місто. Якщо раніше були черги на виїзд з міста, то тепер – на в'їзд.

На в'їзд до Миколаєва стоять машини

Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Перш за все він повідомив про збільшення кількості обстрілів. Кім припускає, що росіяни хочуть залякати людей.

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Разом з тим, глава Миколаївської ОВА констатував повернення миколаївців у місто. За його словами, багато людей повертаються у Миколаєві.

Як розповів Кім, на в'їзд до міста стоять машини.

Багато людей повертаються у місто зараз. Якщо раніше стояли машини на виїзд, то зараз стоять машини на в'їзд. У цілому, все нормально, працюємо,

– розповів Віталій Кім.

Зауважимо, що зранку 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА.

Унаслідок удару, будівлю пробило наскрізь. На жаль, вже загинуло 19 людей.

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