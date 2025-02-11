Нестандартний дипломатичний підхід: кого Трамп міг відправити до Росії

З'явилася інформація, що 11 лютого 2025 року до Москви із Вашингтона прибув спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході. У Кремлі цю інформацію не підтвердили. Проте є припущення, що Стів Віткофф прилетів до Росії для того, щоб окреслити вимоги США щодо завершення війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба, зазначивши, що контакти між владою США та Росії ніколи не припинялись. Головне, що такі зв'язки не суперечать інтересам США та їхніх партнерів.

Дивіться також Росія готується до масштабного конфлікту з Європою: оцінка Данської розвідки

"Якщо зв'язками із Росією займається Віткофф – спеціальна людина для спеціальних завдань, то це дуже позитивний сигнал для нас", – сказав він.

Особливі контакти із Росії

Якуб Корейба висловив сподівання, що спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході все ж відвідав Росію та зустрівся із лідерами Кремля.

Це означатиме, що адміністрація президента США немає наміру повертатись до тісних зв'язків із країною-агресоркою та не вважає її раціональним і відповідальним партнером.

Якщо Росією займається Віткофф, то це означає, що Трамп ставить Росію в один ряд разом із найжахливішими країнами цього світу,

– підкреслив доктор політичних наук.

Трамп, ймовірно, розуміє, що Росія не здатна на адекватні перемовини. У Вашингтоні реально дивляться на ситуацію.

Важливо! Дональд Трамп заявив про "величезний прогрес" у переговорах щодо мирної угоди між Україною та Росією. Білий дім веде діалог із Кремлем, а делегація США готується обговорити можливості завершення війни із Володимиром Зеленським.

На думку Якуба Корейби, в адміністрації США усвідомлюють, що звичайні дипломати не можуть спілкуватись з окупантами та терористами.

До них треба відправляти тих, хто розбирається із найгіршими суб'єктами цього світу, з якими США, як наддержаві, доводиться мати справу. Такий підхід показує, що Трамп не має наміру змінювати свою силову політику,

– зазначив він.

Якщо у Росії не погодяться на умови щодо завершення війни в Україні, тоді будуть жорсткі санкції. Доктор політичних наук додав, що Трамп готовий до жорстких дій, адже розуміє, що перемога України над Росією стане перемогою американських цінностей.