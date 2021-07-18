До нападу на прикордонників причетні працівники СБУ: їх відсторонили від роботи

18 липня 2021 , 19:14
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Джерело:

24 канал

До нападу на українських прикордонників 18 липня на Сумщині причетні співробітники СБУ. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи.

Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що відомство сприятиме слідству. Пріоритетом є встановити усі деталі інциденту.

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СБУ встановила причетність людей, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства,
– мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що винні мають бути покарані, незалежно від їхніх прізвищ та посад.

Напад на прикордонників: головне

  • Напад на українських прикордонників скоїли на українсько-російській ділянці державного кордону.
  • Внаслідок інциденту постраждали 2 охоронців рубежу. На щастя, їх стан оцінюють як задовільний.
  • У Держприкордонслужбі розповіли, що зловмисники відібрали у прикордонників зброю. Її відшукали неподалік від місця події. 
  • За даними прикордонників, нападники не були озброєні. 
  • Кордони поблизу ділянки нападу взяли під посилену охорону.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • На місце події вибув Голова Держприкордонслужби.
Автор: Мар'яна Бекало