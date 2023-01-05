До нас це немає жодного стосунку, – Данілов про доручення Путіна щодо "різдвяного перемир'я"

Очільник Кремля Владімір Путін нібито доручив міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу оголосити перемир'я на лінії фронту у ніч з 6 на 7 січня. Україна ні про що не домовлялася з окупантами.

Про це сказав секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 Каналу.

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"Розмовляймо практичною мовою. Кому вони це перемир'я пропонують. Самі собі? Є доволі просте рішення: забирають свої валізи, свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин з ними немає. До нас це не має жодного стосунку", – заявив Данілов.

Росія прикривається святами

Секретар РНБО запевнив, що Україна робитиме на своїй землі те, що вважає за необхідне. Данілов зазначив, що ворог лише прикривається християнськими святами.

Де релігія і де ті попи. Священник, який відправляє на війну вбивати дітей та жінок, дає вказівки на зґвалтування. То який це священник? Якась божевільна країна, – сказав Данілов.

Україна самостійно ухвалює рішення

Турецький президент Реджеп Ердоган телефоном поговорив з Путіним. Вони розмовляли про війну та ймовірний мир.

"Треба спокійно і виважено все розуміти. Звичайно, Ердоган допомагає Україні з експортом зерна. Туреччина допомагає нам з багатьма процесами у військовій справі. Ми їм за це дякуємо. Але я точно можу сказати, що наша країна й президент самостійно розв'язуватимуть всі питання", – запевнив Данілов.

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