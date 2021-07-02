Це не жарт: до Нью-Йорка можна доїхати поїздом Укрзалізниці

2 липня 2021 , 07:55
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця заявила, що має сполучення з Нью-Йорком. Однак виїхати у Штати українці не можуть.

У Нью-Йорк поїздом

Насправді це пояснюється дуже просто – Верховна Рада перейменувала селище Новгородське. Тому тепер в Україні є свій Нью-Йорк у Донецькій області.

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Поступово відкриваємо міжнародне сполучення. Проте хто б міг подумати, що за кордон можна подорожувати, не покидаючи рідної країни,
– заявили в Укрзалізниці.

Звідки можна доїхати у Нью-Йорк

  • З Верхньоторецького,
  • Лозова,
  • Ізюму,
  • Святогірського Лиману.

Що відомо про перейменування селища

  • Нью-Йорк – це історична назва Новгородського. З 1982 року там була колонія американського міста. Президія Верховної Ради української РСР видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське лише у 1951 році.
  • 2 липня 2021 року 301 нардеп проголосував за те, щоб повернути селищу його історичну назву.
  • У США такому рішенню зраділи і наголосили, що це підтверджує наші тісні зв'язки.
Автор: Софія Мінджоса