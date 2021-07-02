Це не жарт: до Нью-Йорка можна доїхати поїздом Укрзалізниці
2 липня 2021 , 07:55Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця заявила, що має сполучення з Нью-Йорком. Однак виїхати у Штати українці не можуть.
У Нью-Йорк поїздом
Насправді це пояснюється дуже просто – Верховна Рада перейменувала селище Новгородське. Тому тепер в Україні є свій Нью-Йорк у Донецькій області.
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Поступово відкриваємо міжнародне сполучення. Проте хто б міг подумати, що за кордон можна подорожувати, не покидаючи рідної країни,
– заявили в Укрзалізниці.
Звідки можна доїхати у Нью-Йорк
- З Верхньоторецького,
- Лозова,
- Ізюму,
- Святогірського Лиману.
Що відомо про перейменування селища
- Нью-Йорк – це історична назва Новгородського. З 1982 року там була колонія американського міста. Президія Верховної Ради української РСР видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське лише у 1951 році.
- 2 липня 2021 року 301 нардеп проголосував за те, щоб повернути селищу його історичну назву.
- У США такому рішенню зраділи і наголосили, що це підтверджує наші тісні зв'язки.