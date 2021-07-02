Це не жарт: до Нью-Йорка можна доїхати поїздом Укрзалізниці

Укрзалізниця заявила, що має сполучення з Нью-Йорком. Однак виїхати у Штати українці не можуть.

У Нью-Йорк поїздом

Насправді це пояснюється дуже просто – Верховна Рада перейменувала селище Новгородське. Тому тепер в Україні є свій Нью-Йорк у Донецькій області.

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Поступово відкриваємо міжнародне сполучення. Проте хто б міг подумати, що за кордон можна подорожувати, не покидаючи рідної країни,

– заявили в Укрзалізниці.

Звідки можна доїхати у Нью-Йорк

З Верхньоторецького,

Лозова,

Ізюму,

Святогірського Лиману.

Що відомо про перейменування селища