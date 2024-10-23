Невідомий з ножем спробував прорватися до Орбана, коли той виступав

23 жовтня в Угорщині відзначають початок антирадянських повстань. Під час урочистостей життя Віктора Орбана опинилося під загрозою.

Прем'єр саме виголошував промову з приводу річниці угорської революції у парку в Мілленаріс в Будапешті, коли до нього спробував прорватися незнайомець, пише Index.

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Провокація під час святкування

Зазначається, що один із присутніх на церемонії намагався підбігти до Орбана.

Відомо, що охорона зупинила чоловіка, і після короткої сутички забрала геть. Прем'єр покинув місце події в супроводі охорони. Якими були наміри чоловіка, поки невідомо.

У будапештській поліції тим часом повідомили про інцидент. Там уточнили, що приблизно о 11:45 в Мілленарісі чоловік намагався зірвати державну церемонію. Нападник мав із собою ножа для розрізання шпалер. Його вивели з приміщення, а потім доставили до до райвідділу поліції. Проти нього буде порушено справу за хуліганство.

Наразі неясно, чи це був той самий чоловік, який біг до прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що раніше Угорщина отримала попередження від США про можливі збройні провокації під час акції на річницю Угорської революції 1956 року.