До останнього боронив Ірпінь: мер міста розповів, як на його очах загинув Ігор Сухих

В останню путь провели захисника Ірпеня Ігоря Сухих. Він був майстром спорту України міжнародного класу з військо-спортивних багатоборств і рукопашного бою.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що у місті Сквира в останню путь провели людину, яка до останнього свого подиху мужньо боронила рідний Ірпінь.

Читайте також Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою з ворогом

Поховали Ігоря Сухих, який боронив Ірпінь

Ігор Сухих. Він загинув на моїх очах. Це велика трагедія для всієї нашої громади, адже в Ігоря тут було багато друзів і товаришів,

– зазначив Маркушин.

Він додав, що батьки втратили сина, дружина – коханого чоловіка, а двоє діток – батька.



Захисника Ірпеня Ігоря Сухих поховали / Фото Олександра Маркушина

Що відомо про загиблого Героя

Сухих був майстром спорту України міжнародного класу з військо-спортивних багатоборств та рукопашного бою, чемпіоном та призером чемпіонатів України, Європи та світу, гравцем футбольної команди "АТО-Ірпінь".

Він – випускник факультету податкової міліції Державного податкового університету, офіцер податкової міліції, ветеран АТО.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Сухих. Світла пам'ять Герою!

Люди зустрічають загиблого Героя Ігоря Сухих: дивіться відео