До останнього хотів рятувати: у Києві з'явився меморіал загиблому медику Іліну

У Києві оновили меморіал білорусам, які загинули за Україну. На нього додали інформацію про військового медика Миколу Іліна, якого бойовики вбили під Зайцевим Донецької області влітку 2020 року.

8 вересня – у День білоруської військової слави на честь битви під Оршею 1514 року – завершилась реставрація Пам'ятника білорусам, які загинули за Україну.

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Цей меморіал з'явився у Києві на вулиці Білоруській ще п'ять років тому. Цього року білоруська громада зібрала гроші на те, щоб відреставрувати його та оновити список загиблих білорусів.

Ініціатором оновлення пам'ятника стала білоруська громада Києва, яка за останні пів року сильно зросла. Зі мною зв'язалися білоруські добровольці, тому що вони знали, що я допомагала встановлювати меморіал,

— розповіла 24 каналу волонтерка Ольга Гальченко.

Саме білоруська громада запропонувала, аби ім'я Іліна увіковічнили на вулицях Києва.

Волонтерка також додала, що пам'ятати про загиблих за Україну білоруських добровольців сьогодні є вкрай важливим.

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Меморіал присвячений всім білорусам, які загинули за Україну. Серед іншого він нагадує, що ми у своїй війні не одні. Війна з Росією – це частина світоглядної битви. Білоруси прекрасно розуміють, що таке російський вплив. Вони вже 20 років у цьому живуть і варяться. Вони знають, чим це загрожує. Тому підтримка білорусів для нас особливо цінна,

– сказала вона.

Загиблий військовий медик / Фото Новинарня

Більше про те, ким був Микола Ілін, ім'я якого додали до меморіалу, читайте у нашому матеріалі.

Хто такий Микола Ілін Білорус, який емігрував до Естонії, щоб уникнути переслідувань режиму Лукашенка. Він народився у Могильові. Майже 10 років навчався грі на флейті в музичній школі та мріяв служити у військовому оркестрі. Захоплювався реконструкцією часів Великого князівства Литовського. Навіть був членом могилівського лицарського клубу "Борисфен".

Вже у дорослому віці Ілін захопився ідеєю відродження білоруської культури та національної свідомості, перейшов на білоруську мову. У березні 2006 року брав участь у протестних акціях на площі Калиновського у Мінську (Джинсова революція). 23 березня його жорстоко побили місцеві поліціянти, Микола потрапив до лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Того ж року виїхав з Білорусі через політичні переслідування до Києва, потім отримав політичний притулок в Естонії, де згодом отримав громадянство.

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Працював таксистом, вантажником, їздив на заробітки у Фінляндію. Водив екскурсії Таллінном (вивчив естонську, знав польську та англійську мови).

Як він знову опинився в Україні

Приїхав, тому що хотів підтримати Україну у війні проти Росії. В одному зі своїх останніх інтерв'ю він пояснював:

Я зрозумів, що Україна – просто фантастична країна, з багатьох аспектів. Так, можливо не все вдається одразу, і, можливо, не все має вдаватися одразу. Але ця країна варта хорошого майбутнього. Вона зараз не просто бореться за це майбутнє – вона є кордоном Європи. І якщо ви програєте цю боротьбу, то це буде і наш програш.

За словами друга Максима Пчєлова, Іліна дуже турбувало те, що відбувається на Донбасі.

"Росія проникає у всі пострадянські країни й не дає спокою ні вам, прибалтам, ні нам, українцям. Про білорусів я взагалі мовчу. Миколу це дуже сильно дратувало, тому він боровся. Мабуть, він вирішив реалізувати це питання на фронті", – розповів Пчєлов естонському виданню Delfi.

При цьому Ілін мав чітке уявлення, що він буде робити на фронті: білорус хотів допомагати пораненим солдатам.

Коли Ілін вступив на контрактну службу до морської піхоти ЗСУ, кажуть, навіть поставив командуванню "ультиматум": або його посилають на навчання з медицини, або він звільниться.

Ілін дуже пишався тим, що здобув берет морпіха / Фото Delfi

Відтак Ілін пройшов чотиримісячне навчання в Центрі тактичної медицини. І став військовим медиком 137 ОБМП 35 ОБрМП. З 31 березня 2020 отримав звання сержанта.

За словами друзів, він сам розробляв методички та посібники для солдатів, збирав їх за власною ініціативою в групи, навчав.

Його мета була, щоб кожен солдат умів сам себе врятувати. Він розповідав, яку потрібно мати аптечку, яке спорядження, як надати допомогу ближньому,

– розповів Пчєлов.

Навесні 2020 Ілін із бригадою вирушив на чергову ротацію на фронт.

Як він загинув

Під час чергового порушення тиші влітку 2020 року у районі Зайцевого, коли йшов на порятунок пораненого сержанта-розвідника.

13 липня 2020 року поблизу тимчасово окупованої Горлівки на вибуховому пристрої підірвався командир розвідувального взводу, лейтенант Дмитро Красногрудь. Забирати тіло офіцера вирушила група з дев'яти осіб, в якій були представники СЦКК, сапери та розвідники 35-ї бригади морської піхоти. Евакуація була ретельно спланована. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов'язання щодо припинення вогню у цьому районі.

Всі члени групи евакуації мали білі чохли на бронежилетах та касках. Проте російські гібридні сили, за твердженням ЗСУ, порушили домовленість: влаштували засідку та відкрили вогонь одразу з трьох сторін по неозброєній евакуаційній групі.

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Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи. Йому на допомогу кинувся Ілін, якого також обстріляли. Медик отримав смертельні поранення. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

Ідея рятувати інших ціною себе була для нього однією з ключових. Не просто так він медиком став. Ми слухали його останні переговори. Серед його останніх слів було: "Боже, дай мені сили його витягнути". Це про пораненого товариша. Це було останнє, про що він думав – як допомогти іншому",

– розповіла Гальченко.

Надалі окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

16 липня тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передали на контрольовану урядом України територію. 17 липня Україні передали тіло військового медика Іліна.

Після отримання тіла стало відомо, що російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над ним.

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21 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що встановлено картину подій на Донбасі та є всі підстави говорити саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика.

22 липня у кафедральному костелі Святого Олександра в Києві відбулося прощання із загиблим Іліним. Домовину з тілом покійного накрили трьома прапорами – Естонії, України та Білорусі.