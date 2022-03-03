До оточених міст доправляють гумвантажі: залізницею відправили понад 1 тисячу тонн допомоги

Росія не просто веде війну проти України та українського народу. Вона хоче спровокувати тут гуманітарну кризу.

Українська влада разом із волонтерами та бізнесом намагається всіляко цьому протистояти. Сьогодні гуманітарні вантажі доправляють по всій території України.

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Залізницею відправили понад 1 тисячу тонн допомоги

За словами заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, гуманітарні вантажі до оточених ворогом міст доправляють поїздами, зокрема залізничники. За це він їм він окремо подякував.

Сьогодні залізницею вже відправлено понад 1 тисячу тонн такої допомоги,

– підкреслив Тимошенко.

Також заступник керівника ОПУ подякував бізнесу, волонтерам і міжнародним партнерам. Усі вони збирають і доправляють гуманітарні вантажі по Україні.

"Ваша допомога – вкрай важлива!" – наголосив Тимошенко.

Крім того, чиновник пообіцяв трохи згодом написати, що зроблено, щоб система працювала максимально швидко.

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