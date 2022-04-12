До Петербурга прилетів борт із десятками поранених окупантів: промовисте відео

До Санкт-Петербурга прилетів літак з пораненими російськими окупантами на борту. Приблизно 100 загарбників залишилися без рук чи ніг.

Про це інформують джерела 24 каналу у розвідці. На оприлюдненому відео видно черги зі швидких.

Важливо На Запоріжжі – гарячі бої: за тиждень тут знищили 130 окупантів і повно ворожої техніки

Цікаво, що у кожну машину швидкої допомоги росіяни "грузили" по 2 – 3 окупантів. Медики не можуть прийняти таку кількість поранених.

Зазначимо, що станом на ранок 12 квітня російські загарбники втратили у війні проти України приблизно 19 900 солдатів. Водночас українські захисники знешкодили 732 танки ворога. У Генштабі Збройних Сил України додали, що реальна кількість знешкодженої техніки може відрізнятися від опублікованих даних.

До Петербурга прилетів борт із десятками поранених окупантів: дивіться відео