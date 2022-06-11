До поїзда з ножем – зась: як довго перевіряють речі на вокзалі Києва і що під забороною

Глава Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив про те, чи змінилися правила проїзду залізницею у воєнний час. Особливих нововведень немає, а от контроль за виконанням правил посилився.

Українці починають активніше користуватися залізницею. Особливих корективів у правила, яких потрібно дотримуватися, війна не внесла, але варто бути ознайомленим з чинними нормами та положеннями.

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Контроль за виконанням правил посилився

Як повідомив глава правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, правил проїзду та перевезення ніхто не змінював з 2006 року. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну нових правил не запроваджували, а от контроль за дотриманням чинних посилився. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Тому не варто намагатися перевозити залізницею будь-які небезпечні предмети, адже вони будуть вилучені в ході перевірки.

В країні йде війна, з'являється багато зброї, є ризики, що може бути перевезена вибухонебезпечна речовина. Вокзали та поїзди мають залишитися зоною підвищеної безпеки. Саме тому ми підвищуємо контроль за багажами та нашими пасажирами,

– повідомив Камишін.

На запитання ведучого про можливість перевозити звичайний ніж глава "Укрзалізниці" додав, що під забороною будь-яка холодна зброя.

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