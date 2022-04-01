До приміщень ЧАЕС, де перебували окупанти, заборонили заходити

Російські окупанти покинули Чорнобиль, забравши з собою не лише радіоактивну пилюку, а й деякі інструменти та речі.

Чорнобильська АЕС після відходу окупантів працює у звичному режимі. Усе обладнання справне, хоч російські солдати забрали із собою частину інстументів, необхідних для його ремонту та обслуговування.

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Заборона входу до прміщень

Персонал отримав від начальника зміни заборону заходити у приміщення, де були окупанти. 5 квітня на об'єкт мають прибути компетентні особи, які усе належним чином зафіксують, у якому там все стані.

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