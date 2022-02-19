Кремль знає, хто програє в цій війні

На РадБез ООН Кремль вчергове показав, що він залишився в минулому. Світ перейшов у 21 сторіччя, а вони застрягли у двадцятому.

В період "радіотиші" до Кремля приїхав тільки Болсонару, який ось-ось з повним провалом програє вибори в Бразилії та утримати його при владі можуть тільки кібер- або інформатаки Кремля.

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До Путіна ніхто не їздить

І навіть його Кремль зустрічав з оркестром та поклонами. Більше до мешканця Кремля ніхто не їздить. І навряд чи вже буде.

До Путіна вже ніхто не їздить / Фото Getty Images

В цей час свіжі демократії будуть спільно працювати три дні (18 – 20 лютого – 24 канал) на Мюнхенській конференції безпеки заради миру. Виборність тримає як владу, так і населення західних країн в хорошій формі.

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Кремль знає, хто програє

Кремль усвідомлює, хто в цій гібридній війні програє. Хоча й підвищує ставки, граючи на слабких "нервах" деяких.

Але витягнуті з анналів історії нікому не потрібні західні експолітики в ролі кремлівських лобістів видають "знервованим" безнадійність відставання Кремля.

Вже немає сумнівів, що в підручниках історії цей розділ завершиться Гаагою.

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