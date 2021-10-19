До Ради надійшла заява про відставку Абрамовського

До Верховної Ради вже надійшла заява про відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Раніше заявляли, що нардепи знайдуть голоси за звільнення чиновника.

Так, парламент отримав офіційну заяву. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

До теми Міністр екології Абрамовський написав заяву про відставку, – Арахамія

Представник уряду в Раді Тарас Мельничук заявив, що комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування розглядатиме заяву 20 жовтня.

Що відомо про відставку Абрамовського

Ще наприкінці вересня ЗМІ писали, що у Кабміні можливі кадрові перестановки. Стверджували, що під загрозою звільнення перебувають 4 – 5 міністрів, серед яких був і глава Мінекології.

Вже напередодні нардеп Данило Гетманцев заявив, що під час засідання фракції обговорювали питання можливої відставки Абрамовського. Згодом глава фракції "слуг" Давид Арахамія повідомив, що міністр таки написав заяву про відставку.

Чому Абрамовський йде у відставку

За словами Арахамії, міністр звільняється за власним бажанням. Однак головною претензією до його роботи була вкрай висока корумпованість екоінспекції в регіонах.

Глава фракції запевнив, що голоси за відставку Абрамовського знайдуть. Однак кандидата на заміну чиновнику поки немає.