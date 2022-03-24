До Ради надійшла заява про відставку Романа Лещенка

До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра аграрної політики Романа Лещенка. Урядовець вирішив піти з посади за власним бажанням.

Учора, 23 березня у ЗМІ поширили інформацію про те, що міністр аграрної політики Роман Лещенко написав заяву на звільнення. Уже сьогодні цю заяву отримала Верховна Рада.

Нагадаємо Міністр агрополітики Лещенко подав у відставку, – ЗМІ

Якщо парламентарі підтримають відставку міністра, то очолюватиме міністерство виконувач обов'язків. Ним може стати заступник Лещенка Тарас Висоцький.

Нагадаємо, Роман Лещенко з 17 грудня 2020 року очолював Міністерство аграрної політики та продовольства України. У листопаді 2021 року на нього скоїли замах.

Цікаво – як Лещенко відреагував на замах: дивіться відео