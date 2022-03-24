До Ради надійшла заява про відставку Романа Лещенка
24 березня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра аграрної політики Романа Лещенка. Урядовець вирішив піти з посади за власним бажанням.
Учора, 23 березня у ЗМІ поширили інформацію про те, що міністр аграрної політики Роман Лещенко написав заяву на звільнення. Уже сьогодні цю заяву отримала Верховна Рада.
Нагадаємо Міністр агрополітики Лещенко подав у відставку, – ЗМІ
Якщо парламентарі підтримають відставку міністра, то очолюватиме міністерство виконувач обов'язків. Ним може стати заступник Лещенка Тарас Висоцький.
Нагадаємо, Роман Лещенко з 17 грудня 2020 року очолював Міністерство аграрної політики та продовольства України. У листопаді 2021 року на нього скоїли замах.
Цікаво – як Лещенко відреагував на замах: дивіться відео