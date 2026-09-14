До Ради надійшло подання на звільнення Кравченка

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. У документі глава держави просить парламент надати згоду на його звільнення.

Про це 24 Каналу повідомили джерела.

Що відомо про звільнення Кравченка?

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора.

У документі глава держави посилається на відповідні положення Конституції України та вносить пропозицію надати згоду парламенту на звільнення Кравченка.

Зеленський вніс подання до Ради / Фото джерела 24 Каналу

Представляти президентське подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представниця президента в парламенті Галина Михайлюк.

Протягом найближчих годин документ буде розглянутий на засіданні профільного комітету, після чого завтра його буде винесено на розгляд у сесійній залі парламенту,

– наголосив Давид Арахамія.

Нагадаємо, Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, керівника НАБУ підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні.

Кравченко також повідомив про підозру людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Їй закидають спроби впливати на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння ухиленню від мобілізації.

Президент Володимир Зеленський після цього заявив, що Кравченко має бути звільнений, і закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати це рішення. Водночас НАБУ і САП назвали дії генпрокурора продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

У НАБУ також наголосили, що станом на цей момент офіційної підозри Кривоносу не вручали, а твердження про вилучення бюро кримінальних проваджень не відповідають дійсності.