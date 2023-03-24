Демобілізація за власним бажанням в умовах воєнного стану: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Він передбачає демобілізацію військовослужбовців за власним бажанням в умовах воєнного стану.

Відповідний законопроєкт пропонує надати можливість добровільної демобілізації через 18 місяців після призову. У випадку прийняття законопроєкту ті, хто був призваний у перші дні повномасштабного вторгнення, наприкінці літа матимуть право на демобілізацію.

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Що ще пропонує законопроєкт

Нардеп Олексій Гончаренко, який є автором законопроєкту, відзначив, що цей документ пропонує військовослужбовцям після 18 місяців служби під час мобілізації обирати: продовжувати військову службу чи демобілізуватися.

У випадку, якщо військовослужбовець чи військовослужбовиця обирає другий варіант, то законопроєкт передбачає відстрочку від мобілізації терміном 5 років.

Подання законопроєкту нардеп аргументував тим, що невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану серед наших захисників.

Повного тексту документа на сайті Верховної Ради ще немає.

Важливо! З 24 лютого 2022 року в Україні триває режим воєнного стану та оголошена загальна мобілізація. Відповідно до рішення Верховної Ради 19 лютого 2023 року, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триватимуть щонайменше до 20 травня. Їх можуть скасувати раніше за умови припинення бойових дій.

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