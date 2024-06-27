До реєстру "Оберіг" передаватимуть дані чоловіків від 17 років: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський 26 червня підписав закон про зміни до закону про реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг. Згідно з документом, до реєстру "Оберіг" тепер передаватимуть дані чоловіків від 17 років.

Раніше в реєстр передавали дані чоловіків від 18 років. Водночас верхня гранична межа лишилася незмінною – 60 років.

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В "Оберезі" будуть дані чоловіків від 17 років

Журналісти "Судово-юридичної газети" пояснили, що новий закон змінює коло осіб, щодо яких державні органи передаватимуть дані для створення реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Зокрема, цей закон зобов'язує передавати дані про всіх громадян України, які підлягають військовому обліку відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", віком до 60 років.

Стаття 14 цього закону встановлює, що щороку протягом січня – березня на облік беруть громадян України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Водночас стаття 37 визначає, що громадяни України віком до 25 років зобов'язані ставати на військовий облік призовників.

Відповідно до останнього ухваленого закону, Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба відтепер подаватимуть в електронному вигляді інформацію про всіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років, зокрема, їхні прізвища, податкові номери та паспортні дані. Вони будуть використані для формування бази даних реєстру "Оберіг".

Особи ж, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників і які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку, підлягають взяттю вже на військовий облік військовозобов’язаних.

Журналісти "Судово-юридичної газети" зазначили, що новий закон фактично усуває цю зайву бюрократію і безпідставну передачу даних про всіх громадян до 60 років. Тож тепер передача даних зосереджена лише на тих громадянах, які підлягають військовому обліку, зокрема, призовниках віком від 17 до 25 років.

Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначав, що Україна не планує зниження мобілізаційного віку до 21 року. Натомість українська влада розглядає концепцію економічного бронювання.