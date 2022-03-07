До РФ продовжують прибувати гроби з російськими солдатами

Російські солдати, яких відправили воювати в Україну, повертаються додому в гробах. Раніше до РФ вже прибули перші "подарунки" з написом "200", тепер вони отримали ще більше тіл вбитих.

Про це повідомив журналіст та учасник бойових дій Сергій Братчук з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни вже почали отримувати тіла загиблих. Так, у неділю, 6 березня, в Рязані пройшли похорони підполковника ВДВ Дениса Глібова, який загинув у "військовій спецоперації", як це називає російська влада. Йому було 35 років.

Додамо, що за час війни в Україні щорнайменше загинуло 11 тисяч окупантів (статистина станом на ранок 6 лютого). До того ж, Росія втратила близько 300 танків, понад 40 літаків і 48 гелікоптерів.

Водночас російські матері починають "рвати" губернаторів та місцеве начальство, зрозумівши, що їхніх дітей вбивають на війні в Україні. Емоційне відео жінок на брифінгу губернатора – дивіться за посиланням.

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