До роковин початку розстрілів у Бабиному Яру: Інститут нацпам'яті оприлюднив соціальний ролик

Інститут нацпам'яті оприлюднив соціальний ролик до 80 роковин початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Ця сторінка історії стала однією з найтрагічніших.

Лише впродовж перших днів німці розстріляли понад 33 тисячі киян через те, що вони євреї. Загалом за 2 роки окупації, за різними оцінками істориків, у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок до 100 тисяч людей.

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Голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що навіть у сумнозвісних фабриках смерті не вбивали стільки людей за такий короткий проміжок часу.

Через це Бабин Яр в усьому світі є одним із символів Голокосту.

Ми прагнемо, вшановуючи пам'ять жертв, повернути їм гідність, відібрану злочинною ідеологією. Це одночасно є і внеском у формування зрілої та гідної політичної нації, для якої права людини будуть базовою цінністю незалежно від походження, соціального чи іншого статусу,

– наголосив Дробович.

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Соціальний ролик Український інститут нацпам'яті презентував спільно зі студією "Диваки Продакшн". У ньому використали фрагменти виставки "Бабин Яр: пам'ять на тлі історії", історичну хроніку, а також кадри із німецько-білоруського фільму "Бабин Яр".

Історичний консультант ролика – Віталій Нахманович.

Соціальний ролик до 80 роковин початку розстрілів у Бабиному Яру: дивіться відео

Трагедія у Бабиному Яру: коротко