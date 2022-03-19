До росіян дійшло, що встановити проросійську "владу" на окупованих територіях неможливо
19 березня 2022 , 20:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Вже навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що встановити проросійську "владу" на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим.
Спротив українців дуже сильний, він цього в жодному випадку не дозволить.
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Український спротив зламав плани окупантів
Саме завдяки професійним і героїчним діям Сил оборони та потужному національному спротиву противник не виконав завдання Кремля. Мовиться про оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України.