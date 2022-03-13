До Скадовська заїхала колона окупантів: розмістилися в одному з дитячих таборів
13 березня 2022 , 19:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Яковлєва
Колона російської техніки зайшла у місто Скадовськ, що в Херсонській області. Цинічні окупанти розмістилися в одному з дитячих таборів.
Колона орди складає близько 30 одиниць техніки
Відповідну інформацію повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Він написав у фейсбуці, що ворожа колона заїхала у місто після обіду.
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Повідомляється, що колона орди складає близько 30 одиниць техніки.
Ворог розмістився на краю міста
Яковлєв додав, що орда, схоже, залишиться у Скадовську на ніч. Він зазначив, що окупанти розмістилися в одному з дитячих таборів на краю міста.
Мер Скадовська повідомив, що російські військові заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було.
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