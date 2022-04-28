До України не долетіли: у Росії зіткнулись 2 військові гелікоптери

Росія продовжує швидкими темпами втрачати свою авіацію. Тепер російські гелікоптери падають не тільки від точних ударів українських військових, але й через кричущу непрофесійність пілотів. Один з таких інцидентів стався 28 квітня.

Відомо про одного загиблого

Російські ЗМІ інформують про авіакатастрофу за участю двох гелікоптерів. Повідомляється, що розбився один навчальний вертоліт, який належав військовій базі у селищі Соколове.

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Тамтешні ЗМІ з посиланням на екстрені служби інформують, що військові гелікоптери зіткнулися в Саратовській області.

Двом особам вдалося катапультуватися. Водночас не відома точна кількість російських військових, які були на повітряних суднах.

За попередніми даними, загинула буцімто тільки одна людина. Ще одну людину знайшли живою, інших – шукають.

Як зіткнулися вертольоти

Російські ЗМІ інформують про те, як сталася авіакатастрофа. За попередніми даними, один з гелікоптерів здійснював політ із села Соколове.

Повідомляється, що цей вертоліт зачепився хвостовою частиною за другий: один борт пішов на місце, другий – упав і спалахнув.

Відео з місця падіння гелікоптера

Росія втрачає свою авіацію

З початку повномасштабної війни проти України російська авіація зазнала серйозних втрат. Станом на ранок 28 квітня російські окупанти вже втратили:

187 літаків;

155 гелікоптерів;

215 безпілотників.

Нещодавно українські військові збили ворожий Су-34 у Балаклійському напрямку. На жаль, пілотів не затримали, адже вони приземлилися на окуповану територію.

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