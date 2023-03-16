До України прибули перші колісні танки AMX-10 RC, – міністр оборони Франції
Джерело:Le Figaro
Обіцяні бойові броньовані машини AMX-10 RC вже прибули до України. Наразі невідомо, скільки одиниць цієї техніки отримала наша держава.
15 березня про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Нагадаємо, що Франція пообіцяла ці бронемашини Україні ще на початку січня.
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Французькі танки вже на передовій
Лекорню зазначив, що деякі з бронемашин AMX-10 RC, які нещодавно прибули до України, вже відправили на передову.
Зауважимо, що це перша бронетехніка західного зразка від початку повномасштабного вторгнення, яку надали Україні. За наявними даними, Франція має на своєму балансі 250 таких колісних танків.
Але наразі у країні відбувається процес зняття їх з озброєння. Можливо, це і стало причиною того, що їх спрямують до України.
Як зауважили в Defence Express, така машина важить 16,6 тонни. А класифікується вона як розвідувальна. Втім, наявність гармати калібру 105 міліметрів дозволяє її вважати також колісним танком.
Правда, не минулося без ложки дьогтю. Гармата F2, якою оснащена машина, не може використовувати снаряди НАТО з тим же калібром. Себто Франція передасть нам не лише бронетехніку, а й снаряди до неї. І слід розуміти, що це не буде умовний безліміт.
Допомога від Франції та Британії: останні новини
- Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Франція та Велика Британія роблять усе, щоб війна не поширилася на інші частини світу. За результатами домовленостей, країни спільно навчатимуть українських морських піхотинців під час війни в Україні.
- Прем'єр Британії Ріші Сунак повідомив, що Британія та Франція хочуть допомогти Україні зброєю, яка буде вирішальною на полі бою. Ріші Сунак додав, що його країна взяла на себе лідерство у наданні основних бойових танків.
- Крім того, передача далекобійного озброєння стала ще однією сферою підтримки, у якій вдалося просунутися. Партнери розуміють, що на чинній стадії війни таке озброєння відіграє велику роль.
- "Велика Британія та Франція стоять пліч-о-пліч з Україною, як і інші країни. Успіхом останнього року стало зміцнення альянсу країн, не тільки в НАТО, не тільки в Європі, альянсу, який розтягнувся по всьому світу", – зазначив Ріші Сунак.