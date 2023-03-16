До України прибули перші колісні танки AMX-10 RC, – міністр оборони Франції

Обіцяні бойові броньовані машини AMX-10 RC вже прибули до України. Наразі невідомо, скільки одиниць цієї техніки отримала наша держава.

15 березня про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Нагадаємо, що Франція пообіцяла ці бронемашини Україні ще на початку січня.

Читайте також Чи можливий у Франції проросійський реванш та які загрози є для України

Французькі танки вже на передовій

Лекорню зазначив, що деякі з бронемашин AMX-10 RC, які нещодавно прибули до України, вже відправили на передову.

Зауважимо, що це перша бронетехніка західного зразка від початку повномасштабного вторгнення, яку надали Україні. За наявними даними, Франція має на своєму балансі 250 таких колісних танків.

Але наразі у країні відбувається процес зняття їх з озброєння. Можливо, це і стало причиною того, що їх спрямують до України.

Як зауважили в Defence Express, така машина важить 16,6 тонни. А класифікується вона як розвідувальна. Втім, наявність гармати калібру 105 міліметрів дозволяє її вважати також колісним танком.

Правда, не минулося без ложки дьогтю. Гармата F2, якою оснащена машина, не може використовувати снаряди НАТО з тим же калібром. Себто Франція передасть нам не лише бронетехніку, а й снаряди до неї. І слід розуміти, що це не буде умовний безліміт.

Допомога від Франції та Британії: останні новини