До України їде зброя з Франції: заява Зеленського
26 лютого 2022 , 08:29Читать новость на русском
Джерело:твіттер Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у твіттер повідомив про зброю, яку відправила Франція.
Згідно з інформацією, яку опублікував Володимир Зеленський, він мав розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.
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"Зброя та техніка від наших партнерів на шляху до України. Антивоєнна коаліція працює!", – написав Президент України Володимир Зеленський.