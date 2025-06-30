Цієї тактики досі не було: з якою метою росіяни накопичують сили на Покровському напрямку

На Покровському напрямку, за повідомленнями військових, противник значно активізував використання дистанційного мінування українських логістичних шляхів, намагаючись так ускладнити ротації.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман у ефірі 24 Каналу пояснив, що для цивільних ця тактика може здаватися новою, але це не означає, що її раніше взагалі не було. Всі ці методи давно прописані у військових підручниках, конспектах та бойових статутах противника, проте раніше ворог її не застосовував.

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У чому перевага дистанційного мінування

"Треба максимально мінувати дистанційно, бо замінувати вдало чи не вдало – це інша справа, можна перезамінувати. Але не треба міньора посилати, ризикувати в нульовій зоні, щоб їх накрили снайпери чи міномети. Тобто дистанційне мінування – це відома річ", – сказав Олексій Гетьман.

Він додав, що вони це роблять для того, щоб погіршити логістику чи погіршити можливості проводити ротації. Бо на Покровському напрямку вони зосередили понад 100 тисяч військових. Туди підтягнули сили, переміщуючи їх, до речі, з інших ділянок фронту.

Швидше за все, вони там щось планують більш потужно – може, це Константинівка, Мирноград, Покровськ, Торецьк чи Часів Яр. Якісь частини – щось там запланували, бо вони майже вдвічі додали живої сили,

– сказав Олексій Гетьман.

Ворог підтягнув сили не за рахунок міфічних резервів, а шляхом переміщення підрозділів з інших ділянок фронту. Загальна кількість російських військ на лінії фронту не збільшується, а навіть поступово зменшується. Водночас інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку залишається найвищою – тут відбувається від третини до половини всіх зіткнень.

Ворог підтягнув сили не за рахунок міфічних резервів, а шляхом переміщення підрозділів з інших ділянок фронту. Загальна кількість російських військ на лінії фронту не збільшується, а навіть поступово зменшується. Водночас інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку залишається найвищою – тут відбувається від третини до половини всіх зіткнень.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті

Велика концентрація російських військ на цьому напрямку не означає їх спільний штурм пліч-о-пліч. Штурмові групи регулярно проводять тактичну ротацію: одна група йде в атаку, після бою частина бійців або втрачається, або відходить, а на їхнє місце заходить наступна. Така "карусель" дозволяє відновлювати сили – відпочити, привести зброю до ладу – і повернутися до бою через добу або більше.