До яру скидали ще живих немовлят, – у СБУ відкрили архів зі страшними спогадами про Бабин Яр

Світ вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. СБУ на 80-ті роковини моторошної трагедії відкрила архів: у документах свідчення очевидців тих страшних подій.

Масові розстріли розпочались саме 29 вересня 1941 року. За кілька днів у Бабиному Яру життя відібрали у десятків тисяч людей – жінок, чоловіків та навіть дітей.

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Опублікували спогади киянки, яка жила поруч з Бабиним Яром

Служба безпеки опублікувала спогади киянки Надії Горбачової. У той страшний 1941-ий вона мешкала поруч з Бабиним Яром, отож і зберегла у пам'яті весь той жах, який там коївся.

Ми бачили, як в 15 метрах від Бабиного Яру німці примушували роздягатися привезених євреїв і наказували їм бігти. Їх розстрілювали з автоматів та кулеметів. Я особисто бачила, як до яру скидали немовлят,

– розповіла Горбачова.

Жінка вразила страшними подробицями: у яру були й живі діти. Коли німці закопували верхній шар, то земля ворушилась. Люди передчували свій кінець, тому падали в ноги німцям, проте отримували лише стусани.

Горбачову допитували у 1943 році

Допитувало Горбачову у вересні 1943 року слідче управління УЗ КДБ у Київській області. Зараз, 80 років по тому, ці та інші спогади можна прочитати в електронному архіві Українського визвольного руху – у збірці "Бабин Яр. Свідчення очевидців".



Таких документів в архіві чимало / Фото СБУ

Коротко про трагедію у Бабиному Яру

Лише за 29 – 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру німці розстріляли понад 33 тисячі людей.

Це одна з наймасовіших страт часів Другої світової війни.

Знищення людей тут продовжувалось і до 1943 року.

Жертвами стали євреї, цигани, військовополонені, партактивісти, підпільники, українські націоналісти.

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