Представники 2 країн зверталися до Залужного за допомогою в обороні, – ЗМІ
- Представники країн Близького Сходу та Європи зверталися до Валерія Залужного з проханням допомогти у розробці оборонних стратегій.
- Залужний відмовився від цих пропозицій, оскільки пріоритетом для нього залишається дипломатична служба в Лондоні.
Представники країн Близького Сходу неодноразово зверталися за консультаціями до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії. Це відбувається останні 2 роки.
Про це пише видання NV.
Як у Залежного просять консультацій у війнах?
За інформацією джерел у дипломатичних колах, інтерес до нього з боку іноземних партнерів триває вже кілька років. Зокрема, у 2024 році до Залужного зверталася Саудівська Аравія – йому пропонували долучитися до розробки оборонної стратегії та обіцяли значну винагороду.
У 2025 році подібні запити надходили з Ізраїлю, а також від представників окремих європейських країн, які цікавилися його участю у створенні оборонних доктрин.
Втім, за словами співрозмовника, Залужний відмовився від цих пропозицій, оскільки не планує залишати дипломатичну роботу в Лондоні.
Медіарадниця Залужного Оксана Тороп підтвердила, що запити до ексголовкома від іноземних держав справді є.
До нього регулярно надходять різні пропозиції щодо участі в безпекових проєктах і заходах, адже людей з таким рівнем знань і досвіду у світі не так багато,
– сказала вона.
Водночас, за її словами, пріоритетом для нього залишається дипломатична служба в інтересах України. Саме з огляду на це він ухвалює рішення щодо участі у різних міжнародних ініціативах.
Зеленський зустрівся із Залужним у Лондоні
Президент України Володимир Зеленський 17 березня прибув до Лондона з офіційним візитом.
У британській столиці його зустрів посол України, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зустріч викликала значний резонанс, адже це їхній публічний контакт на тлі попередніх повідомлень про напруженість у відносинах між ними.