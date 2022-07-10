Обстріли Харкова й Часового Яру та численні вибухи на Херсонщині: як минула доба у регіонах
Ворог гатив з артилерії та ракетами по українській території. У "Ураганів" росіяни вдарили по багатоповерхвці в Часовому Ярі на Донеччині. Під вогонь потрапив і Харків. На Херсонщині, тим часом, – справжня гуманітарна катастрофа.
Про те, що відбулось в країні за добу розповіли в Офісі Президента. Інформація актуальна станом на ранок 10 липня.
Важливо росіяни вдарили по будинках в Часовому Яру під Бахмутом: є загиблі, десятки людей – під завалами
На Півночі росіяни обстрілювали громади
На Чернігівщині ворог вночі з мінометів обстріляв район села Миколаївка. По Сумщині гатив зі ствольної артилерії та мінометів. Протягом дня під ворожий вогонь потрапила Шалигінська, Хотінська, Есманська громади.
Ворог накрив вогнем Криворізький район
У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Криворізький район – Зеленодольську громаду. На щастя, населені пункти не зачепило.
У Харкові руйнувань зазнали житлові будинки
У Харкові від ударів ворога постраждали Слобідський та Основ'янський райони. Там пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. До лікарень потрапили 2 людини.
В області під обстріл потрапили Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони. Спалахнули пожежі у житлових будинках та господарчих будівлях. Одна людина загинула, ще 2 потрапили до лікарень.
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На Луганщині ворог намагався просунутись у бік Сіверська
У Луганській області вороги намагались просунутись з Лисичанська в напрямку Сіверська. Ці спроби були невдалими. Також росіяни стягують сили до Білогорівки, посилено обстрілюють з авіації та артилерії населені пункти.
На Донеччині лише за добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по Костянтинівці – один загиблий та близько 20 поранених. Ще один авіаудар – по нещодавно звільненій від росіян Павлівці у Вугледарській громаді. З РСЗВ вороги гатили Авдіївці, Мар'їнці та Красногорівці.Важливо! Ввечері росіяни ракетами обстріляли Часів Яр, що на Донеччині. Постраждали 2 багатоповерхівки, зруйновано 2 під'їзди. Відомо про щонайменше 6 загиблих, ще понад 30 людей – під завалами.
На Донеччині нема газопостачання, а також частково води та електрики. Місцевим жителям рекомендують евакуюватись.
Ситуація на Півдні
На Миколаївщині вороги обстрілювали населені пункти на лінії розмежування. Обстріли були у Березнегуватській та Широківській громадах. Влучали росіяни переважно по городах. Постраждали троє людей.
На Херсонщині було чути численні вибухи. Зокрема, було шумно в Чорнобаївці. На великій площі горять ліси та поля. Критична ситуація в окупованих селах – немає медикаментів та не вистачає лікарів. ОбласнаЗверніть увагу! У Запоріжжі теж чули вибухи, проте це була робота української артилерії.
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