Протягом 16 вересня війська окупанта на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, однак постраждалих не було. Водночас поблизу Новотошківського через необережне поводження з гранатою загинув український воїн.

Підрозділи ЗСУ дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня, однак бойовики їх продовжують порушувати. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Впродовж 16 вересня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню:

поблизу Катеринівки здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета;

здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета; неподалік Водяного випустили п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Однак біля Новотошківського внаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український захисник.

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Ситуація від початку доби 17 вересня

На усіх ділянках фронту – тиша, вогневих провокацій зі сторони бойовиків не зафіксували. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню, але готові адекватно реагувати на будь-які дії противника.

Перемир’я на Донбасі та порушення його бойовиками

З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.

Перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. У результаті один український боєць загинув, ще один отримав поранення.

У цей же день четверо українських військових підірвались на вибухівці. Двоє померли одразу, ще один – у лікарні. Воїн, що вижив – у важкому стані й переніс кілька операцій.

Під час проведення інженерних робіт 15 вересня один український захисник підірвався на вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Також біля населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу