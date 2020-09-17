Доба на Донбасі: два порушення бойовиків і загибель бійця через необережність
Протягом 16 вересня війська окупанта на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, однак постраждалих не було. Водночас поблизу Новотошківського через необережне поводження з гранатою загинув український воїн.
Підрозділи ЗСУ дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня, однак бойовики їх продовжують порушувати. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Впродовж 16 вересня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню:
- поблизу Катеринівки здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета;
- неподалік Водяного випустили п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.
На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Однак біля Новотошківського внаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український захисник.
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Ситуація від початку доби 17 вересня
На усіх ділянках фронту – тиша, вогневих провокацій зі сторони бойовиків не зафіксували. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню, але готові адекватно реагувати на будь-які дії противника.
Перемир’я на Донбасі та порушення його бойовиками
- З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.
- Перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. У результаті один український боєць загинув, ще один отримав поранення.
- У цей же день четверо українських військових підірвались на вибухівці. Двоє померли одразу, ще один – у лікарні. Воїн, що вижив – у важкому стані й переніс кілька операцій.
- Під час проведення інженерних робіт 15 вересня один український захисник підірвався на вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.
- Також біля населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.