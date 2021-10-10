Добирався через 3 міста: розповіли, як Саакашвілі потрапив до Тбілісі

Міхеіл Саакашвілі прибув в Грузію на паромі "Вільнюс". Однак перед тим, як потрапити у Тбілісі, він побував в містах Абаша, Батумі і Кутаїсі.

При перетині кордону Саакашвілі сховали у відсіку вантажівки з молочними продуктами. Там політик провів майже 48 годин.

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Коли пором прибув до порту Поті, його перевірили митники, але дефектів не виявлено.

Саакашвілі каже, що добирався через третю країну

Політик оприлюднив відео, яке записав ще до затримання. Він заявив, що опинився у Грузії через третю країну.

Всім привіт з одного з лісів західної Грузії. Я опинився тут через третю країну… Я вирішив в'їхати до Грузії набагато менш комфортним способом, за допомогою моїх друзів з різних країн,

– розповів Саакашвілі.

Затримання Саакашвілі у Грузії: що відомо