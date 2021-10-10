Добирався через 3 міста: розповіли, як Саакашвілі потрапив до Тбілісі
Джерело:Mtavari
Міхеіл Саакашвілі прибув в Грузію на паромі "Вільнюс". Однак перед тим, як потрапити у Тбілісі, він побував в містах Абаша, Батумі і Кутаїсі.
При перетині кордону Саакашвілі сховали у відсіку вантажівки з молочними продуктами. Там політик провів майже 48 годин.
До теми Саакашвілі "сидів між ящиками" на поромі, коли добирався в Грузію, – ексмер Тбілісі
Коли пором прибув до порту Поті, його перевірили митники, але дефектів не виявлено.
Саакашвілі каже, що добирався через третю країну
Політик оприлюднив відео, яке записав ще до затримання. Він заявив, що опинився у Грузії через третю країну.
Всім привіт з одного з лісів західної Грузії. Я опинився тут через третю країну… Я вирішив в'їхати до Грузії набагато менш комфортним способом, за допомогою моїх друзів з різних країн,
– розповів Саакашвілі.
Затримання Саакашвілі у Грузії: що відомо
- Саакашвілі прибув у Грузії напередодні парламентських виборів. У країні колишнього президента заочно засудили у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Йому загрожує до 6 років за ґратами.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує затриманого.
- В особистому листі до Володимира Зеленського Саакашвілі назвав себе "особистим бранцем Путіна".
- Політик також оголосив голодування в СІЗО. Однак через 8 днів начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі заявив, що Саакашвілі почав приймати мед і натуральний сік.